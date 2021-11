Giornata diabete, è boom alle visite gratuite in piazza Sono stati eseguiti oltre 400 controlli per l'iniziativa promossa da AsDIM e Comune

Sono più di 400 gli screening gratuiti effettuati in mattinata nei gazebo allestiti in piazza Castello a Benevento in occasione della “Giornata mondiale del Diabete”. E' soddisfatto Annio Rossi, presidente dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, con sede operativa a Benevento, che ha promosso ed organizzato l’iniziativa in collaborazione con il Comune e i volontari della Protezione Civile del capoluogo sannita.

Gli screening hanno riguardato, in particolare, le visite diabetiche, cardiologiche con ecg, nutrizionali, vascolari (298), i controlli per il piede diabetico e le visite podologiche.

“E’ stato un vero successo – commenta soddisfatto il presidente Rossi – a dimostrazione che la popolazione è sensibile alle attività di prevenzione, specie per una malattia che è in costante crescita anche nel Sannio”.

“Un chiaro segnale che l'amministrazione è vicina ai cittadini, in particolare su queste tematiche” ha messo in evidenza Alessandro Rosa, assessore alle politiche sanitarie del comune di Benevento e tra i medici impegnati proprio negli screening di oggi insieme ai colleghi Carlo Rinaldi e Federica Provenzano.

Non sarà l'unica iniziativa, spiega ancora l'assessore Rosa “sto già dialogando sia con l'ordine dei medici che con l'ospedale San Pio che con l'Asl e saremo il più possibile vicini ai cittadini assicurando, con iniziative del genere, la possibilità di affrontare visite per la prevenzione anche a chi non può permettersele”.

Hanno fatto visita agli stand dell’associazione il sindaco di Benevento Clemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo ed il Prefetto Carlo Torlontano.