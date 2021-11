Covid. Una dimissione al San Pio, ma aumenta il dato dei ricoveri Il report dell'azienda ospedaliera di Benevento: si passa da 19 a 20 pazienti in degenza

Una nuova dimissione nelle ultime ventiquattro ore, ma il dato dei ricoveri sale a 20 nei reparti covid del San Pio mentre ieri erano 19. Si tratta di quindici sanniti e cinque cittadini residenti in altre province, di cui sette ricoverati in pneumologia sub-intensiva (dato in questo caso stabile rispetto al giorno precedentemente) e tredici a malattie infettive. Ma nel consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera di via Pacevecchia viene precisato che “uno dei pazienti sanniti, ricoverato nella UOC di Malattie Infettive Area Covid, si è negativizzato ed è stato trasferito in reparto ordinario di degenza”.

Come detto, però, si registra anche una dimissione: si tratta anche in questo caso di un cittadino della provincia di Benevento.

Complessivamente, dunque, continua a salire il numero complessivo dei pazienti trattati dall'inizio della pandemia presso il nosocomio sannita che ad oggi sono 1187, di questi 909 sono sanniti.