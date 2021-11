Covid. Gli altri danni della pandemia: 75 milioni di diagnosi mancate Il 19 e 20 al San Pio controlli gratuiti per artrite psoriasica e malattie dermatologiche reumatiche

Settantacinque milioni di diagnosi mancate, un aumento del più del dieci per cento di mortalità per malattie no covid. Sono i danni causati, seppur indirettamente, dalla pandemia che ha dettato uno stop alle attività di prevenzione, così determinanti per diagnosi tempestive.

Dati evidenziati da Jean Pierre el Kozeh della MediArt alla presentazione di Porte Aperte Derma Reuma, la due giorni di consulti ambulatoriali gratuiti per persone affette da artrite psoriasica e malattie che interessano congiuntamente dermatologia e reumatologia, in programma il 19 e 20 novembre all'ospedale San Pio di Benevento.

Benevento fa dunque da apripista ad un progetto di rilievo nazionale in cui saranno offerti consulti ai pazienti affetti da patologie autoimmuni croniche in ambito congiunto dermatologico e reumatologico come psoriasi o artrite psoriasica, dando rilievo al processo evoluto di cura che prevede l'interazione interdisciplinare tra le due specialità.

E' quanto messo in evidenza dai vertici del noscomio beneventano che, ormai da anni, è centro d'avanguardia nel settore con un ambulatorio capace di garantire al paziente un approccio multidisciplinare per queste patologie complesse. E' quanto hanno ribadito anche Francesco Cusano, Direttore della U.O.C. di Dermatologia e Presidente nazionale dell'Adoi, associazione dermatologi ospedalieri italiani che con il San Po ha promosso l'appuntamento; Maria Grazia Ferrucci, Direttore ff della U.O.C. Di Reumatologia, e Maria Vellotti, Presidente dell’Associazione Malati Reumatici della provincia di Benevento (AmaReProBene).

E dunque scopo del progetto sarà restituire ai pazienti il proprio ambiente di cura e farli riavvicinare in sicurezza agli ospedali che sono il luogo di assistenza e ascolto per antonomasia. Bisogna dunque favorire il recupero di una relazione normale tra i pazienti e i luoghi di cura sia per favorire la prevenzione e la diagnosi precoce sia per ripristinare la regolarità dei controlli a beneficio dell'aderenza alle cure.