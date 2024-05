Taranto, serata "infuocata" a Vicenza: due turni a porte chiuse Ammenda pesante anche per la società di casa

Non è stata una seratina tranquilla allo stadio di Vicenza, dove i sostenitori del Taranto, che avevano ricevuto elogi da tutti dopo la partita dell'andata allo Iacovone, si sono resi responsabili questa volta di più di un fatto increscioso, come il “lancio ripetuto di petardi, uno dei quali ha colpito e ferito ad un piede uno steward intento a spegnerne un altro”, per altro a fine partita gli stessi hanno “danneggiato e lanciato 38 seggiolini sul terreno di gioco e 48 nel recinto di gioco, due estintori e tre pile, danneggiando pure molte parti dei servizi igienici del loro settore”. Per quesdta ragione il Giudice sportivo ha inflitto alla società jonica l'ammenda di “15mila euro e l'obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse”. Ammenda di 10mila euro anche al Vicenza, i cui sostenitori hanno lanciato sul campo dodici fumogeni costringendo l'arbitro a sospendere la gara dal 1° all'8° minuto.