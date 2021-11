Covid, Mastella: "ci stiamo lasciando andare. Ora controlli più stringenti" Il sindaco: "I controlli stanno aumentando, se non siamo severi il Natale sarà buio"

"Ho il dovere morale di avvertire tutti che i contagi stanno aumentando in modo aritmeticamente notevole. Oggi 23. Bisogna provvedere ad essere tutti più responsabili e severi con se stessi, altrimenti il Natale sarà buio".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, attraverso i social, torna a raccomandare sul covid.

"I comportamenti - prosegue - tornino ad essere quelli di quando avevamo paura, e perciò in linea con quanto ci veniva suggerito dagli scienziati e fai nostri medici. Ora ci stiamo lasciando andare. Mi spiace dire che il virus avanza spedito. Ho dato disposizione alla polizia locale di bloccare, per ora, con moral suasion quanti non portano la mascherina, obbligatoria a Benevento. Di controllare che la green card, dove è egualmente obbligatoria, sia esibita agli ingressi. Poi si procederà con sanzioni amministrative se il mio appello dovesse essere ignorato. Nessuno resista per arroganza al buon senso ed al rispetto per se stessi e per gli altri".