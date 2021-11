Covid, tre studenti positivi: classe in dad alla San Filippo di Benevento Si tratta di alunni della primaria di I° grado. Continuano ad aumentare i contagi nel Sannio

Tre casi di positività tra gli alunni di una classe primaria di primo grado della San Filippo di Benevento hanno fatto scattare la sorveglianza sanitaria per tutti gli studenti della classe che sono ora impegnati con la didattica a distanza così come prevede la nuova normativa per i contagi a scuola.

La dirigente dell'istituto comprensivo, Marina Mupo, come da prassi, ha infatti immediatamente comunicato la notizia della positività all'Asl che ha poi contattato tutti i genitori per il provvedimento di quarantena dei piccoli che nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone per verificare eventuali altre positività.

Sul fronte dei contagi, intanto, aumentano i casi covid nel Sannio, tanto che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha lanciato un monito affinchè l'attenzione resti alta e non si abbassi la guardia (LEGGI ALTRO ARTICOLO).