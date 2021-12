San Giorgio la Molara in festa per i 100 anni di Immacolata Paradiso FOTO - VIDEO "Ho sempre lavorato". Il sindaco De Vizio: "Esempio e forza per tutti in paese"

Come ogni giorno ha voluto percorrere da sola la rampa di scale che dal primo piano l'hanno portata nell'area giorno della sua casa dove da sempre ha vissuto. Oggi in quell'abitazione di contrada Fabbricata a San Giorgio la Molara si respira aria di festa. Una gioia immensa per i cento anni di Immacolata Paradiso, all'anagrafe Immacolata Filomena Lucia Paradiso. Ad attenderla nel salone allestito a festa ci sono tutti i parenti, a partire dai tre figli: Antonio, Maria e Chiara Vicario, con le rispettive famiglie. Tre figli, otto nipoti ed altrettanti pronipoti presenti per festeggiare nonna Immacolata che nella sua semplicità ha ringraziato tutti più volte.

“Non so come sono passati tutti questi anni. La mia vita è stata contraddistinta dal lavoro in campagna, in casa e per la famiglia” ha rimarcato con una serenità e gioia nonna Immacolata accolta da un fragoroso applauso che l'ha fatta commuovere.

In casa Vicario – Paradiso il sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio ha portato i saluti e gli auguri di tutta la comunità e l'amministrazione. Un mazzo di fiori, una pergamena con l'estratto di nascita e una targa celebrativa per ricordare un giorno davvero importante per tutta la comunità: “Una giornata speciale per San Giorgio la Molara. I 100 anni della signora immacolata sono segno di longevità per il nostro paese”. Il sindaco De Vizio conosce bene la signora immacolata: “Siamo vicini di casa e conosco lei e tutta la famiglia praticamente da sempre. Per me è zia Immacolata. Ho frequentato sempre questa famiglia anche per via della mia attività professionale. Sono un veterinario e per questo spesso sono venuto nella loro azienda”. Una memoria storica del paese e scrigno di eventi, storia e aneddoti: “Queste persone sono il vero tesoro delle nostre comunità” ha concluso il sindaco De Vizio prima di consegnare i doni a zia Immacolata.

Un affetto sincero, dolce da parte di tutti che per tutta la giornata e i giorni a venire circonderanno la signora immacolata che non ha esitato a spegnere le candeline sulla bellissima torta. Foto di rito e tanti ricordi a colmare una bella giornata per la famiglia e per tutta San Giorgio la Molara.

