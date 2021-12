Rifiuti, Ruggiero: chiederemo autorizzazione per impianto da 2mila tonnellate Il sindaco di Foiano: "Allo studio anche sito per trattamento componenti fotovoltaici ed eolici"

“Nonostante l'ATO rifiuti non abbia ancora elaborato un piano per la gestione dell'impiantistica dei rifiuti della Provincia di Benevento, il Comune di Foiano di Val Fortore chiederà all'ente d'ambito l'autorizzazione per realizzare un impianto da 2mila tonnellate per il trattamento della frazione organica dei rifiuti in modo da rendere autonomo l'intero Fortore, e per l'ampliamento della propria isola di trasferenza aumentandone le capacita e mettendola a disposizione di altri comuni del comprensorio in caso di emergenza”.

Ad annunciarlo è il sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero che annuncia: “Inoltre abbiamo recepito la volontà manifestata da alcuni operatori di realizzare un'impianto per il trattamento delle componenti provenienti dagli impianti fotovoltaici ed eolici che andranno dismessi.

Cercheremo di sfruttare al meglio i bandi pubblicati dal Ministero per la transizione ecologica ed in scadenza il 14 febbraio, questi finanziati grazie ai fondi del PNRR. Un'opportunità per tante amministrazioni che non può essere persa, siamo fiduciosi che l'ATO ci autorizzerà in tempi compatibili con l'iter preposto alla presentazione della pratica, anche perchè sono molto rare le amministrazioni che intendono investire in modo lungimirante nel trattamento dei rifiuti”.