Covid. Mastella su dati allarmanti ospedale: spiegatelo a chi mi ha denunciato Il sindaco torna contro chi ha protestato per chiusura scuole: con loro vincerei altri 25 anni

“Spiegatelo al Codacons che mi ha denunciato o ai consiglieri distratti da queste cose e che hanno fatto manifestazioni peraltro modeste a livello di partecipazione contro la mia decisione di chiudere le scuole due giorni prima e non appena è stato chiaro che purtroppo sono i bambini allo stato principale fonte di contagio”.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella commenta così a chi ha chiesto un suo parere dopo la giornata drammatica nel Sannio vissuta ieri sul fronte della pandemia. Cinque persone nei reparti covid dell'azienda sanitaria ospedaliera San Pio di Benevento dove peraltro è stata riaperta anche la terapia intensiva con il ricovero immediato di tre persone in gravi condizioni ed oltre 147 contagi. Numeri che fanno riflettere e che riaccendono anche i riflettori sulle misure messe in campo e che probabilmente ancora dovranno essere inasprite: “La Regione Campania se si continueranno a registrare aumenti importanti di casi covid qualcosa sono sicuro che farà”.

Tornando sulle polemiche sollevatw dall'associazione dei consumatori, dai genitori e dall'opposizione consiliare, Mastella, a margine del taglio del nastro dei lavori ai giardini Piccinato, torna a rimarcare: “Quando ho preso la decisione di anticipare la chiusura delle scuole molte classi erano già in dad proprio per l'aumento dei contagi”.

Il primo cittadino non ci sta a questo tipo di 'critica': “Non capisco il perchè criticano solo me quando altri sindaci del Sannio e della regione avevano preso l'identica decisione. Una cosa assurda, singolare ed ipocrita e lo rimarco facendo a queste persone gli auguri. Quando ho deciso di chiudere le scuole l'ho fatto anche e soprattutto per invogliare e permettere ai bambini di vaccinarsi”.

Tornando alla pandemia Mastella rassicura: “Con la terza dose di vaccino si mitigano di gran lunga i sintomi. Anche il presidente De Luca ha lanciato l'allarme e chiesto alle strutture ospedaliere di aumentare i posti letto covid. Il virus avanza e dobbiamo solo rispettare le regole. Secondo me gennaio e febbraio saranno mesi difficili. Dobbiamo stare attenti a difenderci. Ed è per questo che ritengo che portare bambini dinanzi alla Prefettura per protestare contro la mia ordinanza sia stato educativamente poco accettabile ma ognuno fa quello che vuole. Io devo solo superare il limite del mandato e degli anni, ma altrimenti con questi vincerei per altri 25 anni”.

Poi un messaggio a tutti i cittadini: “Auguro serenità a tutti per il Natale e una raccomandazione: stiamo attenti e rispettiamo le regole”.