Rubano: «Troppi casi: vietati assembramenti, vietato giocare a carte nei bar» Il sindaco: «Numeri dei positivi covid in aumento: rischi troppo alti»

Ordinanze restrittive in arrivo su tutto il teritorio sannita. Rubano, sindaco di Puglianello, annuncia: «Si informa la Cittadinanza tutta che il numero dei POSITIVI e’ in aumento ed i relativi rischi di ulteriori contagi sono altissimi.

Vi invito ad avere massima cautela.

Nelle prossime ore emetterò una ORDINANZA SINDACALE finalizzata ad aumentare il rigore da attuare in materia anti Covid19.

Saranno vietati SEVERAMENTE gli assembramenti nelle aree pubbliche, nei luoghi religiosi, negli esercizi commerciali e nelle abitazioni. Sara’ vietato giocare a carte nei bar. Saranno attivati controlli a tappeto in collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Varerò queste misure “forti” al solo fine di tutelare la salute pubblica di tutti e per tentare di prevenire e/o ridimensionare il numero dei contagi.

Confido nella collaborazione e nella intelligenza dei cittadini, invitando tutti ad astenersi da considerazioni poco produttive specie in questo difficile momento. Una sola preoccupazione dovrà appartenerci: la tutela sociale e sanitaria del nostro territorio».