Covid. boom di casi a Montesarchio: 340 contagiati. Damiano: «Serve attenzione» Il sindaco: «Chiusi locali dalle 22: ognuno contribuisca osservando le regole»

Boom di casi a Montesarchio: in città sono 340 i cittadini attualmente positivi e Franco Damiano, il sindaco che ieri ha ufficiallizzato la chiusura alle 22 per bar e ristoranti, invita alla prudenza: «Alla data di ieri a Montesarchio si registravano 340 cittadini positivi al covid. La struttura comunale, come da disposizioni Asl, sta provvedendo, in maniera certosina a elaborare i dati ufficiali della piattaforma Sinfonia, per avere un meticoloso tracciamento dell'andamento del virus nel nostro Comune: al momento, infatti, dei 340 casi 260 sono risultati positivi a tamponi molecolari e 80 ad antigenici. Ciò per avere un quadro quanto più completo possibile.

Sui 340 casi attualmente positivi nessuno è grave: non ci sono ricoverati in ospedale, non ci sono situazioni preoccupanti.

Preoccupante, però, è l'andamento della curva del contagio nel nostro Comune: abbiamo registrato oltre 80 positivi nella sola giornata di ieri. E a 340 persone temporaneamente positive non eravamo mai arrivati prima. Certo, è l'andamento generale in Italia, così come in provincia di Benevento, che vede un aumento significativo dei contagi: ma resta nostro dovere fare attenzione e prendere decisioni in merito.

Per questo ho disposto la chiusura alle 22 dei locali, ma è chiaro che da sola questa ordinanza non basta: serve la collaborazione e la responsabilità dei cittadini, che vista la situazione devono osservare nella maniera più scrupolosa possibile le norme anticovid, dall'utilizzo costante della mascherina al mantenimento delle distanze interpersonali al lavaggio continuo delle mani e ovviamente evitare ogni tipo di assembramento. Ognuno di noi deve contribuire.

In ultimo ringrazio di cuore per il lavoro fuori dal comune dell'hub di via Vitulanese, che per il bene della comunità sta facendo registrare numeri record nella campagna vaccinale».