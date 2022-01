Open Day vaccinale a Castelvenere, somministrati 680 dosi Soddisfatto il sindaco Di Santo: il 10 per cento fatto a persone ancora non vaccinate

Nel corso della mattinata sono stati 690 vaccini somministrati a Castelvenere, di cui il 10 per cento fatto a persone ancora non vaccinate. Ottimi, anche per oggi, i risultati della campagna di vaccinazione messa in campo dal Comune di Castelvenere e dall'Asl nel centro della Valle Telesina.

Nel giorno dell’Epifania l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Di Santo con i medici di medicina generale del posto e la supervisione della dottoressa Giovanna Ragozzino (responsabile del Centro vaccinale del distretto sanitario Asl di Telese Terme), ha organizzato un nuovo open day vaccinale nel corso del quale sono state somministrate le prime dosi a tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni; le seconde dosi, secondo il calendario prestabilito; le terze dosi, a condizione che siano trascorsi 5 mesi dalla seconda dose e che abbiano più di 16 anni.

Nel ringraziare gli amministratori, i dipendenti comunali, i volontari ed il personale sanitario, il sindaco Di Santo ha detto: “E’ stata una giornata che ha visto una massiccia partecipazione dei cittadini che ormai hanno compreso l’utilità e la necessità di vaccinarsi. Per sconfiggere il virus dobbiamo impegnarci tutti, a cominciare dal rispetto delle regole, indispensabili a salvare la vita a noi stessi e agli altri”.