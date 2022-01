Lotteria, doppia vincita a Faicchio: premi da 100mila e 10mila euro La vincita in una ricevitoria lungo la Telesina, il titolare: "Felici di aver dato gioia"

Doppia vincita a Faicchio, in provincia di Benevento. La fortuna bacia il piccolo borgo della Valle Telesina e lo fa per ben due volte. E' qui è stato venduto il biglietto estratto tra i dieci premi di seconda categoria da 100mila euro della Lotteria Italia.

Il tagliando è stato venduto nella ricevitoria lungo la Telese-Cainello, nel comune di Faicchio. Ma è sempre qui che è stata registrata un ulteriore vincita da 10mila euro. Una notizia accolta con entusiasmo in paese e in particolare dai titolari dell'attività in cui è stato venduto il biglietto fortunato.

“Ci siamo resi conto questa mattina che uno dei biglietti della seconda fascia era stato venduto qui, ovviamente è molto gratificante per noi riuscire a dare un po' di sollievo e gioia a qualche cliente di passaggio”, ha commentato Roberto Onofrio della fortuna ricevitoria di Faicchio dove come detto sono due i tagliandi vincenti venduti. E non la prima volta ma “è capitato spesso”. In questo caso due le vincite a fronte di numerosi biglietti acquistati: “Quest'anno sono stati venduti circa il 30 per cento in più di biglietti rispetto allo scorso anno. Negli ultimi anni sembra esserci un incremento”.