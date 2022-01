Covid, ancora un decesso al San Pio. 84 i ricoveri Nell'ospedale di Benevento ci sono anche altri sei ricoveri

Ancora un decesso all'ospedale San Pio di Benevento.

Nelle ultime ore ha perso la vita un uomo di Padula (nel salernitano) di 86 anni.

I decessi sono dunque 378.

E ci sono anche tre dimissioni dai reparti riuniti nel padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura del virus, dove ora i posti letto occupati sono 84, sui 103 disponibili (si tratta di 36 sanniti, 48 provenienti da altre province).

Nelle ultime ore in ospedale sono arrivati sei nuove pazienti affetti da covid.

Quattro i pazienti ricoverati in terapia intensiva; uno in terapia intensiva neonatale covid; 12 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 24 sono nel reparto di malattie infettive e 43 in quello di medicina interna.