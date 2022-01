Covid, al San Pio di Benevento cinque nuovi ricoveri e due dimissioni Sono 87 i pazienti totali nell'area dedicata alla cura del coronavirus del nosocomio sannita

Cinque nuovi ricoveri, due dimissioni e, allo stato, fortunatamente nessun decesso registrato nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento che oggi restituisce un bollettino tutto sommato positivo.

Sono 87 i pazienti totali nel padiglione Santa Teresa dedicato al coronavirus. Di questi, restano quattro i pazienti in gravi condizioni in terapia intensiva; due, uno in più rispetto a ieri, i neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale; tredici i letti occupati nel reparto di Pneumologia che ospita la terapia sub intensiva; ventidue le persone in Malattie infettive e ben quarantaquattro invece i letti occupati in Medicina interna dedicata al Covid.

Sono invece due le persone arrivate nelle ultime ore al pronto soccorso e che dopo l'esito positivo del tampone restano in attesa nell'area dedicata.

San San Pio fanno inoltre sapere che il paziente sannita, segnalato nel bollettino di ieri in Area Isolamento Covid Dedicata al pronto soccorso, dopo una verifica della negatività, è stato ricoverato in reparto di degenza ordinaria. Pertanto, il dato relativo ai

pazienti trattati è stato modificato riducendo di una unità i casi accertati ed aumentando conseguentemente sempre di una unità i casi sospetti.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a n. 379 su complessivi 1.630 trattati (sospetti n. 216 e accertati n. 1414) dal mese di febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti salgono a 891.