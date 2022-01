Partono gli incontri del "Circolo giannoniano" A inaugurare la serie di appuntamenti, che durerà fino a primavera, una lezione di Eduardo Federico

Prendono il via domani, mercoledì 19 gennaio, gli incontri del "Circolo giannoniano", ciclo di conferenze online dedicate alla formazione sulla didattica delle discipline classiche organizzato dal Liceo Classico "Pietro Giannone" di Benevento.

A inaugurare la serie di appuntamenti, che durerà fino a primavera inoltrata, sarà una lezione tenuta dal Eduardo Federico, associato di Storia Greca presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", dal titolo "Recuperare Platone...alla storia". Nel corso del suo intervento, lo studioso caprese proporrà una rilettura dell'opera platonica che valorizza il profilo storico del filosofo ateniese, a volte messa in secondo piano rispetto all'analisi del suo pensiero.

L'incontro, che avrà inizio alle ore 15.00 e si svolgerà in modalità telematica, rientra nel programma di laboratori promossi per l'anno scolastico in corso dal Liceo Classico "Giannone" e accreditati sulla piattaforma ministeriale SOFIA, validi ai fini della formazione obbligatoria dei docenti.