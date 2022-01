Covid, al San Pio quattro dimissioni. Ora i pazienti sono 84 Due i nuovi ricoveri nei reparti dedicati alla cura dell'emergenza

Per fortuna non segnala decessi il bollettino dell'emergenza dell'ospedale San Pio di Benevento.

E ci sono anche quattro dimissioni dai reparti riuniti nel padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura del virus.

Due, invece, i nuovi ricoveri ora i posti letto occupati sono 84, sui 103 disponibili (si tratta di 36 sanniti, 48 provenienti da altre province).

Quattro i pazienti ricoverati in terapia intensiva; due in terapia intensiva neonatale covid; 12 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 20 sono nel reparto di malattie infettive e 45 in quello di medicina interna.

Un paziente si trova al pronto soccorso, nell'area dedicata al covid.