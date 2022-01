Covid, ci sono 580 nuovi contagi nel Sannio Il virus non si ferma. Ancora un alto numero di nuovi infetti

Resta alto, nel Sannio, il numero dei nuovi positivi al Covid19. Il numero degli infetti rilevato nelle ultime 24 ore dalla protezione civile è di 580 casi. Un dato che conferma il trend che si registra ormai da giorni e che, come ribadito più volte, inquadra Benevento tra le province italiane in cui il covid è in crescita lineare e che non hanno ancora raggiunto il picco massimo.