Il dottore Pasquale Zagarese direttore della Caritas diocesana di Benevento La nomina dell'arcivescovo Accrocca per il noto senologo, che è diacono permanente

E' il dottore Pasquale Zagarese il nuovo direttore della Caritas diocesana di Benevento. Lo ha nominato l'arcivescovo Felice Accrocca che ne ha poi dato notizia: “In data 21 gennaio è stato nominato il diacono permanente dottore Pasquale Zagarese, nuovo direttore della Caritas Diocesana”.

Il dottore Zagarese, fino a settembre scorso primario di senologia del San Pio di Benevento, da sempre è impegnato nel sociale.

Punto di riferimento da decenni dell'Unitalsi, ben note sono le sue profonde convinzioni religiose. Da gennaio dello scorso anno offre il suo contributo alle attività dell’ambulatorio medico della Caritas Diocesana “San Giovanni di Dio”. Perchè, citando Sant'Agostino, aveva spiegato che, “dopo tanto aver ricevuto: la vita, la salute, il benessere, il lavoro”, era arrivato “il momento di ri-dare, almeno, per quel che potrò, quale segno di gratitudine al Buon Dio e ai tanti familiari e amici che mi hanno aiutato”. Professionista stimato ed apprezzato da tantissime persone, è da sempre in campo anche per la prevenzione oncologica.

La nomina del dottore Zagarese arriva dopo che l'arcivescovo aveva accolto le dimissioni dall’ufficio di direttore della Caritas diocesana di don Nicola De Blasio.