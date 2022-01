Covid, al San Pio muore una 93enne di Ceppaloni e otto dimissioni Nell'ospedale di Benevento scende a 70 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti dedicati

Sale a 385 il numero delle persone decedute nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. L'ultimo decesso nelle ultime ore in Medicina interna dedicata alla cura dei pazienti covid dove una 93enne di Ceppaloni ha purtroppo perso la battaglia contro la malattia.

Dal San Pio di Benevento arrivano però anche buone notizie. Scendono infatti a 70 i letti occupati nei reparti dedicati alla cura del coronavirus. Otto sono state infatti le dimissioni firmate questa mattina dei medici dopo l'avvenuta guarigione.

Tre i nuovi ingressi al San Pio dove attualmente sono cinque le persone ricoverate in gravi condizioni in Terapia intensiva; sale a due il numero dei neonati ricoverati nel reparto neonatale adibito ad accogliere i piccoli positivi quasi sempre venuti alla luce da mamme contagiate dal virus. Resta invariato (10) il numero dei pazienti in terapia sub intensiva. Scendono a 10 (erano 16) invece le unità presenti in Malattie infettive. Sono infine 43 le persone ricoverate in Medicina interna Covid.