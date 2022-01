Covid, sei nuovi ricoveri all'ospedale San Pio Settantasei i posti letto occupati nel nosocomio di Benevento, sui 103 disponibili

Nessun decesso, nessuna dimissione ma sei nuovi accessi in ospedale.

Il covid rallenta bel Sannio ma continua a tenere sotto stress l'ospedale San Pio di Benevento.

Sei i nuovi ricoveri nelle ultime ore presso i reparti riuniti nel padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura del virus.

I posti letto occupati sono 76, sui 103 disponibili (ci sono 36 sanniti, 40 pazienti provenienti da altre province).

Quattro i pazienti ricoverati in terapia intensiva; due in terapia intensiva neonatale covid; 11 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 12 sono nel reparto di malattie infettive e 45 in quello di medicina interna.

Due pazienti si trovano al pronto soccorso, nell'area dedicata al covid.