Successo per l'Open Day vaccinale a San Leucio del Sannio Saranno organizzati altri momenti di sensibilizzazione

Il sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace, e tutta l'Amministrazione Comunale esprimono grande soddisfazione per l'Open Day vaccinale tenutosi nella giornata di ieri presso l'Istituto “Luigi Settembrini”.

Tutto ha funzionato per il meglio, garantendo l'accesso alla dose vaccinale per tanti bambini fra i 5 e gli 11 anni d'età residenti sia nel comune di San Leucio del Sannio che nel restante territorio sannita.

La soddisfazione dell'amministrazione, che ringrazia per il risultato raggiunto sia l'Asl di Benevento che la dirigenza dell'Istituto scolastico, è soprattutto dovuta al fatto che, proseguendo in questa maniera, sarà possibile incrementare la percentuale di vaccinati diffusi sul territorio e così costruire un argine sempre più consistente al perdurare dell'epidemia da Covid – 19. In tal senso saranno organizzati altri momenti di sensibilizzazione volti, ancor di più, a sollecitare chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi il prima possibile.