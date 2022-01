Covid, nei reparti dell'ospedale San Pio di Benevento tre vittime in 24 ore Si tratta di due donne sannite di 66 e 86 anni e un 80enne di Salerno

Tre persone decedute, otto nuovi ricoveri e tre dimissioni nelle ultime ore dai reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Un bollettino che anche oggi, purtroppo, narra di pazienti che non ce l'hanno fatta a vincere la loro battaglia all'interno del padiglione Santa Teresa.

Oltre alla donna di Paduli di 66 anni (leggi altro articolo), non ce l'hanon fatta una 86enne di San Giorgio del Sannio e un 80enne di Salerno che era ricoverato da giorni a Benevento a causa delle complicazioni provocate dal coronavirus. Nel nosocomio sannita sono attualmente 75 i pazienti presenti nei vari reparti dedicati al Covid. Quattro le persone in terapia intensiva, un neonato in terapia intensiva neonatale, 12 – uno in più rispetto a ieri – in sub intensiva di Pneumologia, 14 in Malattie infettive e 41 in medicina interna.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 391 su complessivi 1.661 trattati (sospetti n. 217 e accertati n. 1.444) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti salgono a 919.