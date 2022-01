Covid, altri due decessi all'ospedale San Pio Si tratta di una donna di 84 anni di San Marco dei Cavoti e di un uomo di 63 anni di Amorosi

Altri due decessi nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Nel padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura dell'emergenza, purtroppo si contano altre due vittime.

Si tratta di una donna di 84 anni di San Marco dei Cavoti e di un uomo di 63 anni di Amorosi.

Ora il numero delle vittime registrare all'ospedale, dall'inizio della pandemia, dunque due anni fa, è di 396 su 1688 trattati.

Ma il bollettino dell'ospedale oggi registra anche ben quattro dimissioni. E non ci sono nuovi ricoveri dunque i posti letto occupati ora sono 64, sui 103 disponibili (ci sono 40 sanniti, 18 pazienti provenienti da altre province).

Quattro i pazienti ricoverati in terapia intensiva; due in terapia intensiva neonatale covid; 8 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 11 sono nel reparto di malattie infettive, 33 in quello di medicina interna.

E ricordiamo che oggi il Sannio piange anche un'altra vittima. Una donna di 86 anni di Apice, deceduta a casa.