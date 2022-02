"Arte e riciclo", Asia firma convenzione con liceo Artistico Gli studenti decoreranno i contenitori per la raccolta rifiuti urbani

L'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, e il dirigente scolastico dell'istituto d'istruzione superiore 'Virgilio', Michele Ruscello, hanno siglato questa mattina, presso la sede aziendale di via delle Puglie, un protocollo d'intesa per formalizzare il progetto 'Arte & Riciclo' attraverso il quale gli studenti decoreranno i contenitori per la raccolta rifiuti urbani, presenti all'ingresso della scuola, recentemente sostituiti dall'Azienda. Alla firma era presente anche la vicepreside del liceo artistico, Edelweiss Bonelli.

L'iniziativa sarà presentata alla città e alla stampa nel mese di maggio prossimo, alla presenza del sindaco di Benevento, Clemente Mastella e dell'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa.

"L'Asia - ha spiegato Madaro - è impegnata costantemente nella realizzazione di progetti educativi che stimolino la sensibilità dei giovani sulle tematiche ambientali. Per questa ragione desidero ringraziare il dirigente e la vicepreside del liceo artistico per l'impegno che hanno profuso e profonderanno in questa iniziativa che, su richiesta, potrà essere estesa anche ad altri istituti scolastici, previo accordo con il 'Virgilio', dando vita ad una vera e propria best practice".