Asl, Volpe: "Ora più guariti rispetto ai nuovi positivi" La curva dei contagi cala nel Sannio e diminuiscono le classi in Dad

“La curva dei contagi resta in calo nel Sannio, aumentano i guariti e diminuiscono le classi in Dad”. Gennaro Volpe, direttore generale dell'Asl di Benevento, illustra i dati della situazione pandemia nella provincia sannita ed i numeri della campagna di immunizzazione che da questa settimana, si ricorderà, è tornata alla formula open day in tutti gli hub del territorio secondo il calendario stabilito dall'azienda sanitaria.

“La situazione va lentamente migliorando – afferma il direttore generale - l'incidenza è costante, ma il dato buono è che negli ultimi giorni sono molti di più i guariti rispetto ai nuovi positivi”.

Ad oggi infatti sono circa “5mila i positivi, quindi in calo”.

Mentre cala il dato delle vaccinazioni, anche per effetto dell'alto numero in termini percentuali ormai raggiunto nella provincia sannita, ma l'attenzione resta alta per gli under12: “Circa mille i vaccini somministrati nei primi giorni di open day – rileva Volpe - ed in questa fase stiamo cercando di coinvolgere soprattutto la fascia 5-11 anni”.

Ma come detto il trend ha raggiunto ormai “oltre il 90 per cento della popolazione vaccinata”.

Intanto, la situazione sembra migliorare anche nella scuole dove si riduce il numero di classi in Dad. Fino alla scorsa settimana era circa duecento le classi ancora alle prese con la didattica a distanza, mentre da lunedì “diminuiscono di giorno in giorno”. E proprio rispetto alle nuove disposizioni per questo settore “c'è stato in settimana un confronto con i dirigenti – assicura il direttore dell'azienda sanitaria di via Oderisio - attuando le nuove disposizioni del nuovo Dpcm”.

Ma l'azienda sanitaria continua a lavorare su più fronti, da un lato per la gestione della situazione pandemica dall'altro in vista del Pnrr: “Stiamo lavorando alla programmazione – conclude Gennaro Volpe - da presentare alla Regione che poi inviare al Ministero”.