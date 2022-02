Covid, ancora tre morti nei reparti dedicati al San Pio di Benevento A perdere la vita un 77enne di Paupisi, un 79enne di Pietrelcina e una 65enne salernitana

Ancora un bollettino 'nero' dai reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre tre persone. Si tratta di una donna Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno di 65 anni, e di due uomini della provincia di Benevento: un 79enne di Pietrelcina e un 77enne di Paupisi. Continua a salire, purtroppo, il numero dei decessi nei reparti dedicati al coronavirus nell'unico ospedale sannita.

Un bollettino che parla anche di quattro nuovi ricoveri, di cui un solo sannita, ma per fortuna anche di cinque persone dimesse in mattinata. Scesi a 61 i letti occupati nel padiglione Santa Teresa. Resta una sola persona ricoverata in terapia intensiva covid, al pari di un neonato nell'apposito reparto intensivo. Ed ancora: sono 10 le persone in terapia sub intensiva di Pneumologia, 18 in Malattie infettive, 28 in Medicina d'urgenza Area Covid e 3 persone trattenute in area isolamento covid annesso al pronto soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna salgono quindi a 410 su complessivi 1.750 trattati (sospetti n. 225 e accertati n. 1525) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 987.