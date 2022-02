Torna Stregati da Sophia, il Festival Filosofico del Sannio Appuntamento per martedì 15 all'Università del Sannio per la presentazione dell'ottava edizione

Prenderà il via tra poche settimane l'ottava edizione del Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall'Associazione culturale filosofica "Stregati da Sophia" con la collaborazione dell’Università degli studi del Sannio. Martedi 15 febbraio, alle ore 16, presso l’Università deli studi del Sannio, DEMM - Aula Ciardiello -Via delle Puglie si terrà la conferenza stampa dell'evento. Gli incontri si svolgeranno dal 3 marzo all'11 aprile in presenza e in contemporanea saranno trasmessi on line sul canale Cisco Webex Stregati da Sophia.

Tema dell’ottava edizione è "Umanità". Interverranno: Carmela D’Aronzo, Presidente Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”; Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio. Seguirà la relazione del prof. Giuseppe Patota che illustrerà il significato e l’importanza della parola “Umanità”.

Giuseppe Patota, professore ordinario di Linguistica italiana presso l'Università di Siena, è accademico della Crusca, socio corrispondente dell'Accademia dell'Arcadia, socio dell’Ass. per la Storia della Lingua Italiana e della Soc. Internationale L. B. Alberti e giurato del "Premio Strega". È membro del comitato scientifico del «Bollettino di Italianistica» e degli «Studi Linguistici Italiani» (riv. fascia A). Direttore scientifico del Dizionario Italiano Garzanti dal 2004 al 2015, attualmente condirige una nuova edizione del Vocabolario Treccani. Dal 2015 dirige le collane “Grammatiche e lessici pubblicati dall’Accademia della Crusca” e “Le varietà dell’italiano. Scienze arti professioni”. Nel 2017 è stato insignito dall’Accademia dei Lincei del Premio per la Filologia e Linguistica. Ha al suo attivo centocinque pubblicazioni, alcune delle quali tradotte e pubblicate in Francia e in Giappone. È consulente linguistico di Rai Scuola per la didattica dell’italiano. E' Accademico della Crusca e membro del suo consiglio direttivo, socio nazionale dell'Accademia dell'Arcadia, socio dell’ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana), socio della SILBA (Société Internationale Leon Battista Alberti), ed è membro del Gruppo di lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana. Nel rispetto delle norme vigenti in tema sicurezza Covid-19, possono partecipare solo coloro che si prenoteranno inviando una mail a: asstregatidasophia@gmail.com