Strade e campi di paddle a S. Maria Angeli, ok ai contratti di appalto Per la manutenzione di strade urbane ed extraurbane e la struttura sportiva

L’Amministrazione comunale rende noto che, questa mattina, il Comune di Benevento, tramite il segretario generale Riccardo Feola, ha proceduto alla stipula dei seguenti contratti:

contratto d’appalto con l’impresa Costruzioni Nardone srl con sede in San Nicola Manfredi per i lavori di manutenzione delle strade extraurbane della città di Benevento – lotto B per un importo complessivo (comprendente gli oneri per la sicurezza) di 251.937,57 euro oltre Iva);

contratto d’appalto con l’impresa Ferraro Costruzioni srl con sede in Cautano per il Contratto di Quartiere II Santa Maria degli Angeli – realizzazione campi di paddle per un importo complessivo (comprendenti gli oneri di sicurezza) di 335.690,71 euro oltre Iva;

contratto di appalto con l’impresa Progress & Evolution srl con sede in Benevento per i lavori di manutenzione della viabilità cittadina e l’arredo urbano della città di Benevento – lotto 2 per un importo complessivo (comprendente gli oneri di sicurezza) di 280.563,22 oltre Iva.