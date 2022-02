Pnrr: "Scuole: Provincia chiede 890mila euro per rifare Bosco Lucarelli" Primo lotto per complessivi 3 milioni di euro

"Il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, Angelo Carmine Giordano, rispondendo all’Avviso pubblico a valere sui fondi del PNRR per la formazione del programma regionale degli interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione delle Scuole, ha presentato la richiesta di finanziamento per l’adeguamento sismico dell’Istituto Industriale “Giovan Battista Bosco Lucarelli” di Viale San Lorenzo di Benevento.

La richiesta è pari a 890mila Euro per un primo lotto di interventi pari a complessivi Euro 3 milioni".

Lo comunica il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento Nino Lombardi.