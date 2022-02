Il Lucarelli ottiene il distintivo di "Plastic Free" grazie a Gesesa Prosegue la campagna di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente

Prosegue la campagna di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e dell’acqua di Gesesa, società del Gruppo Acea che gestisce il servizio idrico integrato nel Sannio, ha messo in atto da alcuni anni. Ieri la dirigente dell’ITI Lucarelli, Maria Gabriella Fedele, l’Amministratore Delegato di Gesesa, Salvatore Rubbo, il Consigliere di Amministrazione Alessandra Itro e il rappresentante dell’Associazione “Plastic Free”, Mauro Cespa, hanno attivato tre erogatori presso la scuola di viale San Lorenzo.

“Voi ragazzi siete il futuro del nostro pianeta – ha evidenziato la dirigente Fedele, nel suo breve indirizzo di saluto – e dovete averne cura. La scuola che dirigo è interamente in linea con l’iniziativa della Gesesa che oggi aggiunge un nuovo tassello per la salvaguardia ambientale”. “L’evento di oggi – ha aggiunto l’amministratore delegato di Gesea, Salvatore Rubbo - è il primo costituzionalmente definito. Aver cura del Pianeta significa aver cura del vostro futuro”.

Alessandra Itro ha posto l’accento sulla necessità di tutelare l’ambiente con azioni concrete “Le borracce che vi abbiamo consegnato fanno parte di quelle scelte quotidiane che possono fare la differenza”. La proiezione di un video realizzato da Gesesa, ha reso maggiormente incisivo il messaggio dei vertici dell’azienda. Mauro Cespa, di “Plastic Free” ha infine illustrato le attività dell’associazione anche attraverso immagini forti capaci di far toccare con mano, come la noncuranza dell’uomo produca effetti deleteri per l’ambiente.