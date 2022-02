Covid 19, al San Pio di Benevento muore un 78enne di Castelvetere in Valfortore Scendono a 57 i pazienti attualmente ricoverati nella struttura ospedaliera

Ancora una vittima positiva al Covid 19 all'interno dell'ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di un 78enne di Castelvetere in Val Fortore che era arrivato al pronto soccorso evidentemente in gravi condizioni, dopo poco il decesso. Si tratta della 413esima vittima legata al coronavirus registrata nei reparti Covid dell'azienda ospedaliera sannita dove ad oggi sono 57 i pazienti nonostante le tre dimissioni avvenute in mattinata. Resta sempre una persona in gravi condizioni in Terapia intensiva ed un neonato in Terapia intensiva neonatale. Sono invece 10 i pazienti in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia; 25 in medicina interna e 20 in malattie infettive.