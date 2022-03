Pace nel mondo, domenica 3 aprile una marcia silenziosa in Valle Vitulanese Zona pastorale, associazioni per lo stop della guerra in Ucraina

Una marcia silenziosa per la pace. Questo è il titolo del cammino per la pace in programma domenica 3 aprile alle ore 16:30 da Via Lambicco a Vitulano in direzione del Convento SS. Annunziata e S. Antonio. Un momento che vedrà unite la Zona Pastorale della Valle Vitulanese, con le Comunità e le associazioni: Campoli Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, tutti insieme per dire stop a tutte le guerre.

“Questa marcia – spiega don Giovanni Rossi, parroco di Campoli del Monte Taburno e Vicario Foraneo della Zona Pastorale Vitulanese - è nata perché c’era il desiderio, da parte di tante persone della comunità di Campoli Monte Taburno e di Foglianise, di mettere in piedi qualche iniziativa per la pace nel mondo. E quindi si è pensato di organizzare una marcia silenziosa. Ma, nel corso degli incontri per la preparazione, è maturata l’idea di organizzarla in modo comune con le altre comunità della Valle Vitulanese per un nuovo percorso insieme con lo Spirito Santo che soffia per tutta la Valle Vitulanese. Questo evento per la pace – afferma ancora don Giovanni - può essere l’inizio, il viatico, di tante altre iniziative dove, tutta la Valle Vitulanese, si troverà unita nella partecipazione. Agli incontri per organizzare il camino hanno partecipato diversi volontari dell’intera Valle, quindi anche il momento di preparazione sta vedendo armonia ed unità. Una marcia silenziosa aperta a tutte le religioni, dove non c’è colore, non c’è bandiera…ma solo quella della pace. Sarà un momento per sentirci tutti fratelli”. Da qui le conclusioni di don Giovanni Rossi: “Il mio appello è che domenica 3 aprile ci sia una partecipazione massiccia di tutte le comunità della Valle Vitulanese alla marcia della pace dove invocheremo la fine di tutte le guerre che ci sono al mondo”. Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma completo con le diverse informazioni logistiche.