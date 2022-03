Rotary, incontro su: "Sorella Economia" e "Microcredito e Microfinanza" Appuntamento in programma per lunedì, alle 17, al Conservatorio Nicola Sala

Il Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto dalla dott.ssa Enza Casarella, d’intesa con l’Ente Nazionale per il Microcredito e il Conservatorio Nicola Sala, ha promosso un’attualissima iniziativa di approfondimento sui temi: Sorella Economia – Il profilo economico dell’Enciclica “Fratelli Tutti”, Microcredito e Microfinanza – “Esperienze da valorizzare per un’economia solidale e sostenibile”.

L’incontro si terrà lunedì 28 marzo 2022 alle ore 17.00 nella Sala dell’Organo “Benedetto Bonazzi” – Via Mario la Vipera – Conservatorio Nicola Sala. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla socia del Rotary Club di Benevento, avvocato Erminia Mazzoni. Sono previsti i saluti e l’apertura dei lavori di Antonio Verga, Presidente del Conservatorio Nicola Sala; Enza Casarella, Presidente del Rotary Club di Benevento; Erminia

Mazzoni – avvocato esperto di Diritto dell’UE – Consulente ENIM. L’introduzione a cura di Jean Pierre el Kozeh - Operatore Culturale. La relazione iniziale è affidata a S.E. Monsignor Felice Accrocca – Arcivescovo di Benevento; seguiranno gli interventi di Claudio Monteforte, Presidente Piccola Industria Confindustria – Benevento; e

Salvatore Riccio, Commissario CCIAA. Mario Baccini, Presidente Ente Nazionale Microcredito farà le conclusioni.

“L’appello alla fratellanza e all’amicizia sociale con il quale si apre l’Enciclica “Fratelli Tutti” – dichiara l’avvocato Erminia Mazzoni - è il punto di attacco del dialogo attivo che vogliamo promuovere tra Arcidiocesi di Benevento, Ente Microcredito e Rotary Club di Benevento, coinvolgendo il mondo economico. Viviamo giorni di incertezza e di forte instabilità nei quali è difficile guardare avanti, ma sentiamo di dovere affrontare questi sentimenti trasformandoli in una spinta positiva a costruire il futuro e la speranza”.