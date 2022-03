Sanità. Dopo dichiarazioni Abbate, "Città Aperta" chiede Consiglio comunale Il capogruppo Miceli: Si convochi seduta con presidente Regione e vertici ospedalieri e Asl

“Lunedì depositerò come primo firmatario, una richiesta al Presidente del Consiglio comunale, Parente per una convocazione straordinaria di un consiglio comunale aperto e monotematico sulla Sanità, invitando tutti i colleghi consiglieri sia di opposizione che di maggioranza a firmarlo”. E' l'iniziativa del capogruppo consiliare di “Città Aperta”, Angelo Miceli che aggiunge: “Occorre spiegare ai beneventani cosa sta succedendo alla nostra sanità, e in particolare all’ospedale San Pio, dopo le gravissime accuse formulate, a proposito di concorsi e assunzioni di personale medico, dall’onorevole Gino Abbate nella seduta del question time in Consiglio Regionale”.

Il consigliere Abbate aveva infatti chiesto ieri al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca di verificare l'operato dei direttori generali delle Aziende Ospedaliere di Benevento (San Pio) e di Caserta (Vanvitelli). “Il rapporto diretto con il Presidente De Luca, infatti, - aveva tuonato Abbate - non giustifica lo stravolgimento delle regole dettate dalla stessa Regione Campania”.

Ora la richiesta del consiglio comunale urgente proprio su questi temi arriva dal consigliere Miceli: “La civica assise dovrà approfondire ogni questione, nell’ottica di rafforzare il presidio sanitario territoriale come alta espressione di qualità professionale, da porre al riparo da lottizzazioni politiche che poco hanno a che vedere con la cura e la salute pubblica. È bene che alla discussione partecipino il Presidente della Regione, che ha trattenuto la delega alla sanità, i vertici della Asl e del San Pio, i consiglieri regionali eletti nella nostra Provincia e le organizzazioni sindacali e le associazioni operanti nell’ambito della sanità”.