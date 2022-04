La 'Torre' Milano per la finale dei giochi internazionali di matematica Il 14 maggio si disputerà l'ultima tappa

Superata la fase delle semifinali, ecco arrivare i nomi degli alunni dell’IC “Federico Torre” che il 14 maggio prossimo disputeranno, a Milano, la finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici. La categoria C1 vede come primo classificato a livello provinciale l’alunno Vincenzo De Siena, seguito da Luigi Limongelli, Marta Gianquitto, Claudia Ricci, Anita Furno e Flavia Furno; per la categoria C2 si aggiudicano invece la finale Giuseppe Antonio Leone, anche lui primo classificato a livello provinciale, e Giuseppe Madonna.

I Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano, sono giunti quest’anno alla 29ˆ edizione e rappresentano una progettualità innovativa a livello didattico e metodologico che da più di un decennio accompagna l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Federico Torre” di Benevento. Non a caso quest’anno, dopo lo stop pandemico, l’Istituto è tornato ad ospitare in presenza la semifinale provinciale dei Giochi che si è tenuta il 26 marzo scorso e a cui hanno partecipato ben 144 concorrenti provenienti da diverse scuole della provincia, divisi nelle categorie C1 (studenti del primo e secondo anno della Scuola secondaria di I grado), C2 (studenti del terzo anno della Scuola secondaria di I grado e del primo anno della Secondaria di II grado), L1 (studenti del secondo, terzo e quarto anno della Secondaria di II

grado), L2 (studenti del quinto anno della Secondaria di II grado e del primo biennio universitario) oltre a un concorrente per la categoria GP (categoria riservata ad adulti e la cui classifica è su base nazionale).

L’attività preparatoria per i quarti di finale e per le semifinali è stata svolta dagli alunni dell’IC “Torre” sia in orario curricolare, sotto la guida dei docenti di disciplina, che attraverso le attività di potenziamento extracurricolare organizzate dalla prof.ssa Gelsomina Polese, referente d’Istituto del progetto “Pitagora si diverte”, e dalla prof.ssa Laura Zarrella, con la supervisione della docente esperta esterna, prof.ssa Giuseppina Chiariello. Viva soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Maria Luisa Fusco e da tutta la comunità scolastica per la motivazione e l’entusiasmo manifestati da tutti partecipanti e per il risultato ottenuto dagli otto studenti finalisti a cui non resta che augurare ulteriori significative affermazioni.