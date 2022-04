A Pietrelcina convegno per ricordare Delcogliano e Iermano A 40 anni dalla morte

Domani, 26 aprile, alle 18 a Pietrelcina, nella suggestiva cornice di Palazzo De Tommasi-Bozzi si terrà un incontro per ricordare l'omicidio di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, avvenuto a Napoli il 27 aprile di 40 anni fa. La sera prima di quel tragico evento, Delcogliano era a Pietrelcina ad una cena all'hotel Lombardi di cui negli anni si è scritto e detto molto, e a Pietrelcina era legato anche Aldo Iermano, che aveva sposato una cittadina del paese di San Pio. L'iniziativa è organizzata da un gruppo di giovani studenti liceali, coadiuvati dall’amministrazione comunale e da alcune associazioni locali: l'Azione Cattolica, l'Archeoclub e la Pro Loco. L’evento avviene sotto l’egida di Libera e avrà come relatori il professore Nicola Sguera del Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento e Antonio Iermano, figlio di Aldo, da anni impegnato per trasmettere alle giovani generazioni la memoria del sacrificio di suo padre e di Raffaele Delcogliano. Parteciperanno all’incontro anche Salvatore Mazzone, sindaco di Pietrelcina, e Michele Martino, referente provinciale di Libera Benevento.