Jannotti Pecci presidente Confindustria Napoli, gli auguri del sindaco di Telese Caporaso: "Motivo di orgoglio avere un nostro concittadino presidente dell’associazione"

“Ho partecipato all’assemblea pubblica degli industriali napoletani nel corso della quale è stato eletto presidente dell’Unione Industriale di Napoli il dott. Costanzo Jannotti Pecci. È chiaramente motivo di orgoglio avere un nostro concittadino presidente dell’associazione di Palazzo Partanna. Il dott. Jannotti si è sempre distinto per le sue capacità imprenditoriali e da Telesino si è sempre adoperato per la nostra comunità". Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso dopo l'elezione a presidente degli industriali di Napoli di Jannotti Pecci.

"È quanto mai prezioso e importante per noi avere un punto di riferimento anche nel mondo industriale partenopeo e campano - ha commentato ancora la fascia tricolore della cittadina termale -. Al dottore Jannotti Pecci, nuovo presidente dell’Unione Industriali di Napoli, rivolgo gli auguri miei, dell’intera amministrazione e della comunità telesina. Buon lavoro”.