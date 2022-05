Unpli Campania: il sannita Mazzeo è stato eletto Consigliere Nazionale "Sperando di essere all'altezza di questo compito, sarò sempre dedito alle Pro loco".

Si è tenuta oggi ad Avellino l'assemblea Regionale Unpli Campania. Tema della giornata "le Pro loco, risorsa per il territorio e per la Campania. Strumento di promozione e di valorizzazione sociale e culturale, tra appartenenza e identitá". Un'intensa mattinata presso l'Auditorium del Polo Giovani della Diocesi di Avellino e coordinata dal presidente regionale Unpli Campania Tony Lucido.

Presenti tutti i Presidenti delle Pro Loco della Campania, i presidenti dei Comitati Provinciali Unpli, Amministratori Comunali, rappresentanti dell'associazionismo giovanile ed imprenditoriale, giovani Volontari del Servizio Civile Universale, consiglieri regionali, parlamentari,l' Assessore Regionale al Turismo, Professore Casucci, Docenti, il Rettore dell' Università G.Fortunato, Prof. Acocella, l'Abate di Montevergine Mons. Guariglia, Ordinari Diocesani, Operatori dell'accoglienza.

Una giornata di riflessione e di rilancio della cultura del turismo, con le Pro Loco protagoniste. Una rete di unione che ha permesso un momento di aggregazione dopo due anni di distanza e di pandemia. Durante l'assemblea si procede ad eleggere un'altro componente del Consiglio Nazionale dell'unpli, sarà Renzo Mazzeo, presidente provinciale Unpli Benevento e responsabile di servizio civile della Campania, a prendere il posto di Ciro Mainini deceduto pochi mesi fa.

"Una giornata piena di emozioni. Con grande orgoglio e commozione oggi sono stato eletto consigliere Unpli Nazionale", ha dichiarato Mazzeo. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, il presidente regionale Unpli Campania Tony Lucido, i Presidenti Provinciali, Unpli Napoli Luigi Barbati, Unpli Avellino Giuseppe Silvestri, Unpli Salerno Marcello Nardiello, Unpli Caserta Maria Grazia Fiore, con le rispettive segreterie. Ringrazio tutte le Pro loco della Campania delle nostre terre, perle di memoria storica e tradizioni. Grazie al mio maestro Antonio Lombardi, a tutti i delegati nazionali, alle istituzioni presenti all'Assemblea Regionale , ai volontari di Servizio Civile. Un grazie particolare va al Presidente Nazionale Antonino La Spina, ma non posso dimenticare di salutare e ringraziare i dirigenti attuali e quelli passati, insieme ai cittadini di Paduli, è grazie al loro supporto in tanti anni di lavoro che oggi mi ritrovo a ricoprire questa carica. Sperando di essere all'altezza di questo compito, sarò sempre dedito alle Pro loco, al loro impegno e alla valorizzazione del nostro immenso patrimonio".