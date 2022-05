Made in Green: Pellegrino al workshop del Carafa Giustiniani Il componente della commissione agricoltura all'evento dell'istituto di Cerreto

Sarà il Presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, on. Tommaso Pellegrino, che in qualità di consigliere regionale della Campania è anche componente delle Commissioni consiliari Agricoltura e Attività produttive, a concludere il workshop su “Made in Green – Nuove opportunità di sviluppo”, in programma per venerdì prossimo, 20 maggio (ore 10,00), presso l’ISS “M. Carafa – N. Giustiniani di Cerreto Sannita dalla cooperativa sociale “Saturno” di Benevento.

L’incontro, promosso ed organizzato nell’ambito del progetto “Labor”, ha lo scopo di implementare azioni volte a promuovere la multifunzionalità in agricoltura, quale strategia capace di produrre esternalità positive, nei confronti dell’ambiente, del territorio, in campo sociale e culturale, ma anche di generare un valore economico in risposta alla domanda di beni e servizi espressa dai cittadini consumatori nei confronti del settore primario.

Oltre a Pellegrino, ai lavori interverranno Giovanna Caraccio (Dirigente Istituto Carafa-Giustiniani), Giovanni Parente (Sindaco di Cerreto Sannita e Presidente dell’Ambito Territoriale B04 di Cerreto Sannita), Enzo Giangregorio (Coordinatore Sportello Assistenza Specialistica alle Imprese), Daniele Marra (Coordinatore Sportello di Work Lab) e Nicola D’Ovidio (Esperto di architettura rurale).

I lavori del workshop verranno trasmessi in live streaming su pagina facebook "labor” e sul canale YouTube "Carafa Giustiniani".