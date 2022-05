Nascita San Pio, le celebrazioni con il cardinale Semeraro tra fede ed emozioni Tanti gruppi di preghiera giunti nel Sannio

I gruppi di preghiera sono arrivati da Roma, da Bari, da Piacenza e dalle altre regioni limitrofe per rendere omaggio a San Pio nel giorno del 135esimo anniversario della nascita. In tanti sono presenti questa mattina a Pietrelcina per assistere alle celebrazioni nella piazza antistante il convento dei Frati Capuccini.

Evento che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia. “Una grande emozione, un dovere rendere omaggio a San Pio e al ruolo che la storia ha riservato a questa terra”, il commento del sindaco Salvatore Mazzone che come da tradizione accompagnato dalle autorità civili e militari presenti nel picciola borgo Sannita ha proceduto prima alla cerimonia dell’omaggio floreale alla statua del Santo poi all’accensione della lampada votiva che quest’anno è toccato proprio al paese natale di Padre Pio.

A seguire la messa officiata da monsignor cardinale Marcello Semeraro

in aggiornamento