Giornate Europee dell'Archeologia, il programma al Teatro Romano Venerdì sabato e domenica gli appuntamenti. Si parte con Creta, Foresta e Martella

L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, in occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, in programma nei giorni 17-18-19 giugno, ha organizzato tre incontri, declinati attraverso il racconto di una serie di esperienze sull’apertura indiscriminata del luogo di cultura e il recupero del valore identitario del complesso archeologico. Venerdì 17 giugno, dalle 11 alle 13, Ferdinando Creta, già direttore del Teatro Romano, si confronterà con gli archeologi Simone Foresta e Andrea Martella sull’attività di tutela e di promozione del territorio, con particolare riguardo agli scavi archeologici nel Sannio, ponendo l’accento sulle linee programmatiche del Ministero della Cultura per una gestione del patrimonio archeologico beneventano consapevole e partecipato. Sabato 18, dalle ore 18 alle 19,30, l’avvocato Erminia Mazzone e il professore Achille Mottola con l’autrice Antonella Fusco presenteranno il libro “La parola e il sorriso nel viaggio di Dante”. Domenica 19, dalle 11 alle 13, l’architetto Alfredo Balasco e il direttore del Teatro di Benevento Giacomo Franzese terranno una conferenza su “Il Teatro Romano di Benevento: l’architettura”.