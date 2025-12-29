Teatro Romano di Benevento: apertura straordinaria il 1 gennaio 2026 Visite dalle 18 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

Il patrimonio culturale rappresenta un elemento fondamentale dell’identità nazionale e la sua accessibilità costituisce uno strumento essenziale per promuovere la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alla vita culturale del Paese. In questa prospettiva, l’apertura straordinaria dei luoghi della cultura assume un valore simbolico e concreto, rafforzando il legame tra comunità e storia.

In occasione del 1° gennaio 2026, il Teatro Romano di Benevento sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.30, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di iniziare il nuovo anno all’insegna della cultura e della bellezza.

Il Teatro Romano, uno dei monumenti più significativi della città e tra i più importanti esempi di architettura teatrale di epoca imperiale nel Mezzogiorno, rappresenta una testimonianza straordinaria della grandezza di Beneventum in età romana. Costruito tra il I e il II secolo d.C., il complesso colpisce ancora oggi per l’armonia delle sue strutture, la monumentalità della cavea e l’eleganza delle decorazioni architettoniche, inserite in un contesto urbano di grande fascino. L’apertura straordinaria mira a garantire una più ampia fruizione del patrimonio nazionale, potenziando l’offerta culturale e contribuendo allo sviluppo di un sistema museale inclusivo, attrattivo e orientato alla qualità dei servizi. Visitare il Teatro Romano significa compiere un viaggio nella storia, riscoprendo un luogo che nei secoli ha attraversato trasformazioni, restauri e nuove funzioni, restando sempre un simbolo identitario della città di Benevento. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno volto alla valorizzazione e alla promozione dei luoghi della cultura, affinché il patrimonio storico e artistico possa continuare a essere vissuto, condiviso e trasmesso alle generazioni future.