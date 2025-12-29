"Janua. Museo delle Streghe di Benevento" traccia il bilancio 2025 Lo spazio culturale di Palazzo Paolo V riaprirà il 2 gennaio

"Tante le attività e i progetti che hanno scandito i giorni del 2025, unitamente ai visitatori. Un piccolo museo, nel cuore di Benevento, che continua spedito nelle sue ricerche, in un lavoro capillare e certosino che ogni giorno apporta crescita e arricchimento nella ricostruzione di un Sannio tutto da conoscere e rivalutare".

Janua. Museo delle Streghe Benevento traccia il bilancio per l'anno appena trascorso "Attestati di merito e stima sono arrivati da tanti studiosi e soprattutto dagli avventori del museo che quest’anno sono giunti a 9.410. Ingressi importanti che attestano stima e fiducia nell’equipe di lavoro".

“Si, decisamente un anno straordinario, ma puntiamo a fare sempre meglio e di più” afferma Mario de Tommasi, presidente della cooperativa Ideas, gestore unico di “Janua. Museo delle Streghe Benevento”. Tanti gli appuntamenti in calendario quest’anno, che hanno visto il coinvolgimento di realtà locali, lavorando sinergicamente per e con il territorio: “Progetti ed eventi aperti ad adulti e bambini, il nostro futuro, a cui Janua dedica sempre una maggiore attenzione- afferma Maria Scarinizi, antropologa e responsabile della sezione didattica del museo- Abbiamo avuto turisti sempre più attenti così come un pubblico nutrito sempre più

interessato. Piccoli e grandi”.

Il museo Janua riaprirà il 2 gennaio 2026 e si sta già lavorando a nuovi progetti, ai prossimi appuntamenti e alle novità che solo la ricerca costante e continua riesce a dare. “Non ci fermiamo mai! Uno studio perseverante e la voglia di cercare, ci offrono sempre ottimi stimoli per creare” affermano infine Cristina Corrado e Carmine Fusco, operatori culturali dell’equipe Janua. La sede di Janua, ormai casa storica delle streghe beneventane, è al piano terra di Palazzo Paolo V, in corso Garibaldi e si prepara al nuovo anno per testimoniare ancora la memoria di un Sannio tutto da svelare, nei racconti delle aree interne, usi e costumi che potranno ancora resistere nel tempo e contribuire alla formazione di un futuro certamente migliore".