Puzza micidiale nelle case a rione Ferrovia: non è gas, sostanza nelle fogne Benevento-. Numerose le segnalazioni

Le segnalazioni sono arrivate da più parti del rione Ferrovia: da Acquafredda alla zona della stazione ferroviaria e al viale Principe di Napoli, con le relative traverse. Si pensava fosse gas, ma non è così. Nessuna fuoriuscita dovuta ad una rottura di una conduttura, di qui la necessità di approfondire cosa abbia provocato il cattivo odore che ha invaso le abitazioni.

L'allarme è scattato in serata, i vigili del fuoco hanno subito escluso che il problema fosse il gas, puntando invece l'attenzione su una sostanza maleodorante che sarebbe stata sversata nel sistema fognario. Una ipotesi che sarebbe confortata dal fatto che la puzza è avvertita in modo particolare, andando verso il ponte Calore, sul lato sinistro del viale.

E' stato per questo chiesto l'intervento dei tecnici dell'Arpac di Napol per procedere alle analisi indispensabili a definire la natura della stessa sostanza.