Pungente puzza al Rione Ferrovia: vigili del fuoco e carabinieri sul posto VIDEO La strumentazione dei vigili del fuoco segnala qualche sostanza nei tombini: continuano sopralluoghi

Continuano i sopralluoghi dei vigili del fuoco al Rione Ferrovia dove questa sera è scattato l'allarme per una puzza (LEGGI ALTRO ARTICOLO) nauseabonda e pungente segnalata da numerosi residenti di viale Principe di Napoli e traverse limitrofe hanno allertato la sala operativa dei vigili del fuoco 115 e il 112 dei carabinieri per una puzza che in pochi minuti ha invaso praticamente l'intero rione.

Un odore forte, fastidioso che inizialmente ha dato l'idea di essere paragonabile alla puzza del gasolio o del bitume, comunque molto persistente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno effettuato – e lo stanno facendo ancora in questi minuti – decine di sopralluoghi concentrandosi principalmente sui tombini della rete fognaria.

Con l'ausilio del personale Gesesa, i pompieri hanno sollevato i tombini e con della strumentazione apposita hanno rilevato presenza di qualcosa ancora da definire.

Lungo viale Principe di Napoli anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno raccolto le segnalazioni dei cittadini comprensibilmente preoccupati.

Resta da stabilire di quale sostanza si tratti. Allo stato l'unica certezza sembra essere quella che la puzza provenga dai tombini.

AGGIORNAMENTO

La puzza nauseabonda e pungente si distingue nitidamente anche lungo via Grimoaldo Re anche se con il passare dei minuti sembra attenuarsi.

Da Napoli è in arrivo il Nucleo Nbcr regionale dei vigili del fuoco specializzati nella ricerca e trattamento anche di eventuali sostanze chimiche. Della situazione sono stati informati anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e la Prefettura.