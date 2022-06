Lavori all'ex Caserma Pepicelli, Mastella: opera da 50milioni Presentato l'intervento, si parte dalla struttura che ospiterà la guardia di finanza

Iniziati i lavori all'ex Caserma Pepicelli a Benevento, oggi a Palazzo Mosti la presentazione del progetto esecutivo degli interventi programmati presso la struttura di viale Atlantici dove sarà realizzata la cittadella degli uffici pubblici nonché la nuova sede del comando provinciale della Guardia di Finanza. In questa fase si tratta dei lavori del primo lotto, che riguardano proprio la parte della struttura che ospiterà le fiamme gialle, il progetto esecutivo è stato presentato oggi a Palazzo Mosti alla presenza dei dirigenti del Demanio, del comandante regionale della Guardia di Finanza e del sindaco Mastella che ha ricordato l'importanza dell'opera che prevedere in questa prima fase “15 milioni di investimenti, ma tutta l'opera entro il 2026 sarà di 50milioni. Una cifra enorme che determinerà una qualità dei servizi per i cittadini ed anche per coloro che arrivano dalla provincia. Una mole di investimenti che prevede all'interno della struttura una serie di servizi. Per quanto mi riguarda oggi è una bella giornata”.

Opera imponente che potrà garantire ulteriori servizi ai cittadini nonché una migliore fruizione degli uffici pubblici, ma sul nodo viabnilità Mastella assicura: “Ci sono tanti parcheggi nella struttura, non ci sono problemi da questo punto di vista”.

Soddisfatto il numero delle fiamme gialle che assicura: “Ci vorrà circa un anno di lavori ma finalmente avremo una sede adeguata rispetto ai compiti che dobbiamo espletare - ha commentato il comandante regionale della Gdf Campania, Giancarlo Trotta - una migliore sistemazione per i nostri militari ed anche un gradimento per i cittadini che potranno raggiungere più facilmente la nostra caserma ed essere ospitati in ambiente più accogliente”.

Intanto dall'agenzia del Damanio è stato spiegato come “questa prima fase di interventi coinvolge in particolare due edifici che una volta riqualificati verranno destinati alla GdF e permetteranno un risparmio di spesa per lo Stato di 135 mila euro annui. L’intero progetto di rigenerazione dell’ex presidio militare, costituito da 12 edifici distribuiti su un’area di oltre 41 mila metriquadrati, è forte di un quadro economico di 50 milioni di euro e interesserà nei prossimi mesi molte Pubbliche Amministrazioni che troveranno sede in questi spazi, producendo per lo Stato un risparmio di affitti passivi di circa 1 milione di euro all’anno. Gli interventi avviati contribuiranno al rilancio alla rivitalizzazione di una intera area urbana di Benevento con la conseguente rigenerazione del territorio: quello che verrà realizzato sarà un edificio moderno orientato al risparmio energetico ed idrico, con riduzione di Co2 ed un miglioramento della qualità ecologica degli interni, rientrando a pieno titolo nel circuito ecologico sia per funzionalità futura che per cantierizzazione e gestione dei rifiuti. Inoltre, oltre alle modifiche strutturali ed all’allestimento degli spazi, l’intervento recepisce i recenti indirizzi europei in materia di investimenti pubblici ed otterrà la certificazione Leed”. E dunque, un investimento “in grado di creare propulsione per i servizi al cittadino e per l’economia locale”.