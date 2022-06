Scalo merci a Ponte Valentino, domani la presentazione dell'opera All'Auditorium Tanga al Rione Libertà il focus dal titolo “La Ferrovia per lo Sviluppo”

Sarà presentato domani mattina, alle 11.30, all’auditorium Tanga di Benevento (Rione Libertà – via Salerno n. 8) il “documento preliminare alla fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dello scalo merci in zona Asi Ponte Valentino”. Il focus dal titolo “La Ferrovia per lo Sviluppo”, esplorerà gli aspetti strategici e i benefici economici dell’intervento analizzandone impatti e metodologia, prevedendo un momento di confronto con le associazioni di categoria al fine di predisporre un progetto quanto più aderente alle necessità delle realtà produttive sannite. L’incontro, che sarà moderato dal giornalista Alfredo Salzano, è stato promosso dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dal presidente dell’Asi, Luigi Barone. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Provincia Nino Lombardi, il rettore dell’Unisannio Gerardo Canfora, il direttore Noit Napoli Rfi Fabio Rapuano, il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito. All’evento è stata invitata la deputazione sannita, i rappresentanti del mondo associativo industriale, artigianale e agricolo e i sindaci della provincia di Benevento.