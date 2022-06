Lombardi: Pnrr cruciale per le risorse idriche A margine dell'appuntamento di Acea al Museo del Sannio

Il vicepresidente della Provincia Nino Lombardi ha partecipato al ‘Transformation meeting’ del Gruppo Acea ospitato nella sala Vergineo del Museo del Sannio. “Le istituzioni da sole non sono sufficienti a formare una comunità – ha spiegato Lombardi durante il saluto istituzionale – e per questo motivo è fondamentale una partnership virtuosa tra pubblico e privato”. In materia di risorse idriche il vicepresidente ha ricordato la cruciale occasione rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dall’investimento sulla Diga di Campolattaro: “Sulla potabilizzazione e sulle opere irrigue per l'invaso c’è stata una interlocuzione fruttuosa con l’Esecutivo regionale che ha consentito il raggiungimento di risultati già molto importanti”. Lombardi ha salutato, poi, con favore l’annuncio del Sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha ufficializzato il raggiungimento dell’accordo politico per la formazione del distretto idrico autonomo del Beneventano: “Da componente dell’esecutivo dell’Ente idrico ho avuto modo di apprezzare l’efficienza del modello misto pubblico-privato. Il gestore unico per il distretto beneventano rappresenta un’occasione di semplificazione del quadro. La sollecitazione – ha concluso Lombardi – e la sfida per le istituzioni, tanto in materia di acqua quanto in materia di politiche ambientali, è non lasciarsi tentare dal richiamo dei fanatismi, degli ideologismi e dei no a prescindere".