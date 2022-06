Ospedale San Pio, anche i sindacati denunciano: situazione grave L'Ugl Salute: procedura di mobilità per sanare carenza di personale per medicina d'urgenza

"Una situazione grave". Tornano a registrarsi denunce per l'ospedale San Pio di Benevento. La Segreteria Provinciale UGL Salute di Benevento evidenzia la grave situazione determinatasi presso l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, "dove è stata attivata una procedura di mobilità volta a sanare i bisogni di personale del reparto di medicina d'urgenza, avvalendosi dei medici provenienti dai reparti di urologia, otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo facciale, tutti professionisti di riconosciuto valore ma privi di specifiche competenze nel comparto della medicina di urgenza.

Pertanto la UGL sollecita con urgenza l'avvio di una concreta concertazione volta a identificare soluzione alternative adeguate ai bisogni e alle professionalità coinvolte, tanto più in un presidio ospedaliero che necessita di nuove assunzioni atte a garantire tanto una più efficace presa in carico dei bisogni sanitari dei cittadini, quanto un alleggerimento del carico di lavoro a capo del personale infermieristico soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19.

"Attendiamo una convocazione da parte del direttore generale - afferma Attilio Petrillo Segretario UGL salute - per individuare unitamente alle altre O.O. S.S. una soluzione concreta ed adeguata. In gioco c'è il diritto universale alla salute e le condizioni di lavoro di tutto il personale dell'Azienda Ospedaliera San Pio".